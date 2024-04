Vor dem Pokalfinale Popp sieht keine Wachablösung im Frauenfußball

Das Pokalfinale am 9. Mai zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern findet in Köln statt. Die Organisatoren gingen angesichts der bereits verkauften Tickets am Dienstag von einem ausverkauften Haus aus. Für die Wolfsburgerinnen ist es möglich, den Pokal zum zehnten Mal in Folge zu holen. Die Bayern haben den Pokal bislang ein Mal gewonnen.