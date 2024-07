Eröffnungsfeier Popp sieht sich als Vertreterin von Profis und Amateuren

Das Ergebnis der am Sonntag zu Ende gegangenen Wahl wird am Donnerstag verkündet. An dem Abend (19.00 Uhr/ZDF und Eurosport) haben die deutschen Fußballerinnen auch ihr erstes Vorrunden-Spiel in Marseille gegen Australien. Popp würde im Falle eines Zuschlags wohl am Freitag nach Paris und am Samstag zurückreisen. Am Sonntag spielt ihr Team wieder in Marseille gegen die USA. Deutschlands „Fußballerin des Jahres“ hatte 2016 in Rio mit den DFB-Frauen Gold gewonnen.