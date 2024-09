Frauenfußball Popp vor Rücktritt aus DFB-Team: Umbruch für Wück

Wück muss bei seinem Debüt als Chefcoach am 25. Oktober in Wembley gegen Europameister England schon auf die zurückgetretene Abwehrchefin Marina Hegering und die langjährige Stammkeeperin Merle Frohms verzichten. Im März hatte Svenja Huth (alle ebenfalls Wolfsburg) bekanntgegeben, dass sie nicht mehr für das DFB-Team zur Verfügung steht. Das erste Heimspiel bestreitet Wück am 28. Oktober in Duisburg gegen Australien.