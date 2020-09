Nations League : Portugal überzeugt - Frankreich, Belgien und England siegen

Der Belgier Jason Denayer (2.v.l) erzielt das erste Tor seiner Mannschaft beim 2:0-Auswärtssieg in Dänemark. Foto: Mads Claus Rasmussen/BELGA/dpa

Berlin Die Favoriten sind ihrer Rolle in der Nations League zum Auftakt gerecht geworden:

Vor allem Titelverteidiger Portugal überzeugte am Samstagabend. Auch ohne den kurzfristig fehlenden Cristiano Ronaldo siegte der Europameister in Gruppe 3 der Liga A gegen den WM-Zweiten Kroatien mit 4:1 (1:0). Im zweiten Spiel der Gruppe tat sich Weltmeister Frankreich in Schweden beim 1:0 (1:0) deutlich schwerer.