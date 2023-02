Ligue 1 : PSG-Star Neymar verletzt: Einsatz gegen Bayern fraglich

Paris Zwei Wochen vor dem Champions-League-Rückspiel beim FC Bayern München droht Paris Saint-Germain ein Ausfall seines Star-Spielers Neymar.

Der Brasilianer hatte sich die Verletzung beim 4:3 in der französischen Meisterschaft gegen den OSC Lille im Prinzenpark zugezogen. Teamkollege Kylian Mbappé schickte Neymar schon beste Genesungswünsche. „Bleib stark. Das Team wartet auf Dich“, schrieb der WM-Torschützenkönig auf Instagram.

Einem Bericht der französischen Zeitung „Le Parisien“ zufolge wird „intern“ bei PSG mit einem Ausfall von drei bis vier Wochen gerechnet. Der 31-Jährige würde somit das Achtelfinal-Rückspiel in München am 8. März verpassen. Das Hinspiel hatte der Bundesligist in Paris 1:0 gewonnen.