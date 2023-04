27. Spieltag „Purer Wille“: Köln atmet im Abstiegskampf auf

Nach sechs sieglosen Spielen in Serie gewannen die Rheinländer gegen den in diesem Jahr zu Hause noch ungeschlagenen FC Augsburg 3:1 (2:1) und setzten ein deutliches Zeichen im Kampf um den Klassenerhalt. „Das sind sehr wichtige Punkte in der Tabelle. Da war purer Wille dahinter“, befand Kölns Mittelfeldspieler Florian Kainz.