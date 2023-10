EM-Qualifikation Rangnick mit Visum-Problem bei Einreise nach Aserbaidschan

Baku · Die Anreise zum EM-Qualifikationsspiel in Aserbaidschan ist für Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick holprig gewesen. Der Deutsche und sein Landsmann, Co-Trainer Peter Perchtold, mussten wegen Problemen mit dem Visum fast vier Stunden am Flughafen in Baku verweilen.

16.10.2023, 17:22 Uhr

Ralf Rangnick hatte bei der Einreise nach Aserbaidschan Probleme mit seinem Visum. Foto: Eva Manhart/APA/dpa

Laut Angaben des österreichischen Verbands waren die Visaprobleme erst dann gelöst. Davor sei auch der Fußball-Verband von Aserbaidschan eingeschaltet worden und habe unterstützend eingegriffen. Laut „Kronen Zeitung“ war Rangnick im Visumsantrag fälschlicherweise als Österreicher bezeichnet worden. Österreich bestreitet am Montagabend (18.00 Uhr MESZ) im Tofiq-Bahramov-Stadion in Baku sein vorletztes Spiel der EM-Qualifikation. Mit einem Sieg wäre das Rangnick-Team für die EM 2024 in Deutschland qualifiziert. © dpa-infocom, dpa:231016-99-586135/2

(dpa)