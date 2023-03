Bundesliga : RB-Coach Rose feut sich auf Gladbach - Werner-Einsatz offen

Leipzig RB Leipzigs Cheftrainer Marco Rose freut sich auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Club Borussia Mönchengladbach und hofft auf einen fairen Umgang miteinander.

Für Eberl wird es die Partie in der Fußball-Bundesliga zwischen Leipzig und Gladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky) das erste Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Club. Der 49-Jährige war Ende Januar 2022 als Sportchef von Borussia Mönchengladbach erschöpft zurückgetreten. Dass er wenige Monate später mit RB Leipzig in Verbindung gebracht wurde und dort letztlich eine Stelle antrat, stößt bei vielen Fans auf Ablehnung.