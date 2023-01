Bundesliga : RB Leipzig mit großem Kader nach Abu Dhabi unterwegs

Leipzig Mit 29 Spielern ist Fußball-Bundesligist RB Leipzig ins Trainingscamp nach Abu Dhabi aufgebrochen.

Neben Christopher Nkunku, der weiterhin in Paris an seiner Außenbandverletzung im Knie behandelt wird und der daher auch den Pflichtspielauftakt nach der WM-Pause gegen den FC Bayern München am 20. Januar verpasst, fehlt in Abu Dhabi auch der am Kreuzband operierte Peter Gulacsi. Nach Informationen der „Bild“ (Montag) musste sich der ungarische Nationaltorhüter noch einmal einem kleinen Eingriff unterziehen und wird die Reha im RB-Athletikcenter in Thalgau fortsetzen. Gulacsi wird erst zur neuen Saison im Team zurückerwartet.