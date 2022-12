Bundesliga : RB-Trainer Rose: „Guter Heilungsprozess“ bei Nkunku

Leipzig Trainer Marco Rose hat nach einem persönlichen Telefonat mit RB Leipzigs Stürmer Christopher Nkunku positive Nachrichten.

„Der Heilungsprozess läuft bis hierhin gut, es ist aber auch nicht so, dass wir jetzt jeden Tag in das Knie reingucken. Es ist allzeit bekannt, dass wir das Thema jetzt konservativ angehen und dann werden regelmäßig Nachuntersuchungen stattfinden“, sagte Rose. „Ich habe gestern mit ihm telefoniert, es geht ihm soweit gut, er hat ein gutes Gefühl. Und trotzdem müssen wir dann auf die Bilder schauen, was die aussagen. Da haben wir jetzt noch keins, das wird - glaube ich - die Tage mal passieren. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht.“