Primera Division : Real schafft in Überzahl nur ein Remis im Madrider Derby

José Giménez brachte Atlético per Kopf mit 1:0 gegen Real Madrid in Führung. Foto: Manu Fernandez/AP/dpa

Madrid Real Madrid hat sich nach der Gala in der Champions League mit einem späten Tor zumindest vor einem ganz herben Dämpfer in der spanischen Fußball-Meisterschaft bewahrt.

Die Gäste von Coach Diego Simeone gingen durch José Giménez in der 78. Minute in Führung. Einen Freistoß von Antoine Griezmann köpfte er mit Wucht und recht ungestört ins Tor der Königlichen. Dass diese nach einer Roten Karte gegen Angel Correa wegen einer Tätlichkeit gegen Antonio Rüdiger in der 64. Minute mit einem Mann mehr spielten, war in der Phase nicht zu sehen.