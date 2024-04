Champions League „Real stirbt nie“: Spektakel lässt Ausgangslage offen

Bereits in der zweiten Minute war Manchester durch Bernardo Silva in Führung gegangen. Doch die hatte nur zehn Minuten Bestand. Nach einem Doppelschlag in der 12. und 14. Minute durch ein Eigentor von Rúben Dias und einen Treffer von Rodrygo lagen nun die Königlichen vorn. Dann wiederum drehten Phil Foden (66.) mit einem Schuss in den Winkel und der ehemalige RB-Leipzig-Profi Joskos Gvardiol (71.) das Spiel zugunsten von City. Fede Valverde (79.) sorgte schließlich für den Endstand.