Primera Division : Real verkürzt Rückstand auf Barcelona durch Sieg bei Osasuna

Real Madrids Federico Valverde (M) jubelt nach seinem Führungstreffer in der 78. Minute. Foto: Alvaro Barrientos/AP/dpa

Pamplona Real Madrid bleibt in der spanischen Fußball-Meisterschaft zumindest in Sichtweite zu Spitzenreiter FC Barcelona.

Der Rekordmeister gewann 2:0 (0:0) bei Osasuna Pamplona. Fede Valverde erzielte in der 78. Minute per Direktabnahme nach Zuspiel von Vinicius Junior den Führungstreffer für die Gäste. Marco Asensio (90.+2) besorgte in der Nachspielzeit die Entscheidung.