Champions League Reals Kroos über Final-Gegner BVB: „Schwer zu durchschauen“

In der Königsklasse setzte sich der BVB nach einer überraschend starken Gruppenphase auch in den K.o.-Duellen mit namhaften Gegnern wie Paris Saint-Germain (Halbfinale) und Atlético Madrid (Viertelfinale) durch. In der Bundesliga fehlte es den Dortmundern an Konstanz, sie schlossen die Saison nur auf Rang fünf ab. Daher seien sie laut Kroos ein „bisschen schwer zu durchschauen“.