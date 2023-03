Frauen-Nationalmannschaft Regenbogenfarbe im Herzen und am Arm, aber nicht bei WM

Im Gegensatz zu Hansi Flicks Auswahl, die zur traditionellen Binde zurückgekehrt ist, wollen die DFB-Frauen auch künftig die Regenbogenfarben sichtbar machen. „Ich weiß, dass die Spielerinnen die Regenbogenbinde weiter bei unseren Länderspielen tragen möchten“, sagte Voss-Tecklenburg bei einer Video-Schalte zu den Länderspielen am 7. April in Sittard gegen die Niederlande und am 11. April in Nürnberg gegen Brasilien.