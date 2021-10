Impf-Debatte : Regierung hofft auf Entscheidung Kimmichs für Corona-Impfung

Berlin Die von Bayern-Profi Joshua Kimmich ausgelöste Debatte über eine Corona-Impfung geht weiter.

Kimmich hatte am Samstag bestätigt, dass er noch ungeimpft sei. Es gebe „ein paar Bedenken - gerade, was fehlende Langzeitstudien angeht“, hatte der FC-Bayern-Profi erklärt. Gleichzeitig schloss er eine Impfung nicht grundsätzlich aus. Es sei „sehr gut möglich, dass ich mich in Zukunft impfen lasse“.

Auch die Vorsitzende des deutschen Ethikrates hofft, dass sich Kimmich doch noch für eine Corona-Impfung entscheidet. Der Bayern-Star sei „einer Falschinformation aufgesessen. Er ist ganz schlecht beraten. Das ist etwas, was sich jetzt noch mal stark verbreitet hat und es wäre toll, wenn er seine Plattform genutzt hätte, um sich besser beraten zu lassen, um dann auch in der Hinsicht ein Vorbild zu sein“, sagte Alena Buyx bei Sky Sport News HD. Kimmich habe eine besondere Verantwortung

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, wies Kimmichs Bedenken wegen fehlender Langzeitstudien bei Impfstoffen ebenfalls zurück. „Joshua Kimmich ist sicher ein ausgewiesener Fachmann in Fragen des Fußballs, aber kein Fachmann in Fragen der Impfung und der Impfstoffe. Dennoch hat er mit seinen Bedenken einem Problem Ausdruck verliehen, das sicher bei manchen Menschen in unserer Gesellschaft so gesehen wird“, sagte Mertens im Interview der Deutschen Presse-Agentur.