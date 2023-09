Nationalmannschaft Rekordstart bis Japan-Tiefpunkt: Der Absturz des Hansi Flick

An der Aufgabe ist der 58-Jährige gescheitert, am Tag nach dem 1:4 gegen Japan vollzog der DFB die vorzeitige Trennung. Mit acht Siegen gelang Flick ein Rekordstart als Bundestrainer. In den weiteren 17 Partien gab es noch vier Erfolge, aber sechs Niederlagen und das Vorrunden-Aus bei der WM in Katar. Gegen Japan brach das Team am Samstagabend in Wolfsburg am Ende auseinander.