Bundesliga : Remis in Stuttgart: Hertha-Coach Korkut sieht „gute Zeichen“

Remis in Stuttgart: Hertha-Coach Korkut sieht „gute Zeichen“

Herthas neuer Trainer Tayfun Korkut ballt nach dem Abpfiff in Stuttgart die Faust. Foto: Tom Weller/dpa

Stuttgart Unter dem neuen Trainer Tayfun Korkut soll bei Hertha BSC alles besser werden. Bei dessen Premiere in Stuttgart fällt vor allem ins Auge, mit welchem Wording der Coach öffentlich Akzente setzen will.

Die erste Dienstreise hatte es für Tayfun Korkut gleich in sich. Umso mehr Mühe gab sich der neue Trainer von Hertha BSC, der Öffentlichkeit und den eigenen Fans das 2:2 (1:2) beim VfB Stuttgart als hoffnungsvollen Startschuss seiner Amtszeit zu verkaufen.

Alle Spieler hätten „sich reingehauen“ und nie aufgegeben, so dass die Berliner am Ende verdientermaßen einen 0:2-Rückstand noch egalisiert hätten, lobte Korkut und bilanzierte: „Das sind alles gute Zeichen für uns. So wollen wir jetzt erstmal weitermachen!“