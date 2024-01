Deutscher Fußball-Bund Rettig will langfristig keine „scheiß DFB“-Rufe mehr

„Mein Ziel ist: Wenn ich von Bord gehe, dann möchte ich, dass keiner mehr „scheiß DFB“ ruft“, sagte der 60-Jährige im Interview mit dem OMR Podcast und der Wochenzeitung „Die Zeit“. Die besagte Schmähung gehört seit Jahren zu den Standardsprechchören von Fans in Fußball-Stadien. Wobei sie zuletzt wegen der Kritik am Investoreneinstieg bei der Deutschen Fußball Liga mehr in Richtung DFL zu hören war.