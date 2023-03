23. Spieltag : Riemann-Geschenk: Schalke zieht an Bochum vorbei

Bochum Schalkes Trainer Reis feiert einen ganz wichtigen Sieg bei der Rückkehr zum VfL Bochum, wo er schon vor dem 2:0 beschimpft wird. VfL-Keeper Riemann hilft beim Schalke-Sieg kräftig mit.

Ein Slapstick-Eigentor des VfL-Torhüters (45. Minute) leitete das 2:0 (1:0) des Aufsteigers beim neuen Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga ein. Marius Bülter (78.) machte den zweiten Sieg in Serie der in der Rückserie noch unbesiegten Schalker perfekt. Mit nun 19 Zählern zogen die Königsblauen an den punktgleichen Bochumern vorbei und haben nun endgültig wieder realistische Chancen auf den Klassenverbleib. Der VfL hingegen kassierte die vierte Bundesliga-Niederlage in Serie.