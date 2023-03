Bundesliga : Riemanns Wiederauferstehung: VfL-Coach Letsch zieht den Hut

Köln Wäre sein Stellvertreter nicht erkrankt, hätte Manuel Riemann wohl seinen Posten als Stammtorhüter des VfL Bochum verloren. So steht er in Köln im Tor, hält stark und spielt zu null.

Manuel Riemann hatte feuchte Augen. Am Ende einer aufreibenden Woche liefen die Mitspieler auf ihn zu und drückten ihn innig an sich.

Nach siebeneinhalb Jahren hätte der emotionale und polarisierende Torhüter beinahe seinen Status als Nummer eins des VfL Bochum verloren. Am Ende war er der Held beim 2:0 am Freitagabend in der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Köln, dem zweiten Auswärtssieg der Saison. Durch diesen Erfolg verbesserte sich Bochum in 90 Minuten vom letzten auf den 14. Platz. Und Riemann stand sinnbildlich für die Wiederauferstehung des VfL.