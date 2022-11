Premier League : Ronaldo fühlt sich von Manchester United „verraten“

Manchester Dieses Interview von Cristiano Ronaldo hat es in sich. Der Portugiese übt heftige Kritik an seinem Trainer bei Manchester United. Ob der Torjäger dort noch eine Zukunft hat, scheint sehr fraglich.

In einem Interview sagte der 37 Jahre alte Portugiese er fühle sich „verraten“. Der Torjäger bezog dies auf den niederländischen Trainer Erik ten Haag und „zwei, drei andere Leute rings um den Club“. Das vorab veröffentlichte Interview des Senders TalkTV wird in zwei Teilen an diesem Mittwoch und Donnerstag ausgestrahlt.