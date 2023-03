Champions League : Rose vor Manchester-Spiel: „Alles als Mannschaft auffangen“

Leipzig RB-Leipzig-Coach Marco Rose erwartet von seinem Team beim Champions-League-Spiel bei Manchester City eine besondere Leistung.

„Wir wissen, was auf uns zukommt“, sagte der Trainer einen Tag vor dem Spiel am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime). „Am Ende geht es gegen so eine Top-Mannschaft um die richtige Balance, sehr, sehr viel Vertrauen, Mut - und unser bestes Spiel dieser Saison würde auch ganz gut passen.“

Der sächsische Fußball-Bundesligist kann am Dienstag zum zweiten Mal in der Club-Geschichte in das Viertelfinale der Königsklasse einziehen. Das Hinspiel endete 1:1. In der Gruppenphase der Saison 2021/22 trat RB bereits einmal bei City an, verlor dort in einer spektakulären Partie 3:6, gewann aber das Rückspiel mit 2:1.