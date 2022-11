Manager Union Berlin : Ruhnert beklagt Gewalt gegen Referees: Wissen, wo Grenze ist

Berlin Union Berlins Manager Oliver Ruhnert beklagt eine Verrohung der Sitten im Amateur-Fußball und fordert mehr Respekt für die Schiedsrichter.

„Das sind gesellschaftliche Fehlentwicklungen. Natürlich darf ich kritisieren und meckern, aber es gibt No Gos, und die gehören zu der Thematik des gesellschaftlichen Umgangs. Ich kann nicht erst jemanden erstechen und dann sagen: Entschuldigung. Der bleibt trotzdem tot. Wir müssen, auch wenn es emotional ist, wissen, wo die Grenze ist“, sagte der 50-Jährige, der in seiner Heimat im Sauerland als Referee in unteren Spielklassen aktiv ist.