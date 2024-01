Eine Geste wird zum Politikum Israelischer Fußballer in der Türkei vorläufig verhaftet

Als Sagiv Jehezkel in der 68. Minute das Tor traf und dem Fußball-Erstligisten Antalyaspor von der türkischen Südküste den Ausgleich im Heimspiel gegen den Spitzenverein Trabzonspor sicherte, feierte der israelische Profi vor den Kameras. Seine Freude währte nicht lange. Jehezkel lief beim Torjubel nach seinem Kopfballtreffer auf die Kameras am Spielfeldrand zu und machte mit seinen Händen zunächst das Herzzeichen. Dann zeigte er auf einen Spruch, den er sich auf einen Verband an seiner linken Hand geschrieben hatte: „100 Tage – 7.10.“ stand darauf, daneben hatte er einen kleinen Davidstern gemalt. Wenig später saß der israelische Nationalspieler wegen Volksverhetzung in Polizeihaft.