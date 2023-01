Bundesliga : Salihamidzic über Neuer: „Weiß, dass er Fehler gemacht hat“

München Der Ski-Unfall von Manuel Neuer hatte Konsequenzen. Für den Nationaltorwart selbst und auch den FC Bayern. „Manuel weiß, dass er einen Fehler gemacht hat“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Dem noch bis Saisonende an die AS Monaco ausgeliehenen Torwart Alexander Nübel (26) bescheinigte Salihamidzic eine „gute Entwicklung“ in Frankreich. Der Schritt sei „sehr wichtig“ gewesen, befand der Sportvorstand. Über eine Konstellation zur kommenden Saison mit mehreren gestandenen Schlussleuten sagte Salihamidzic: „Dann werden wir im Sommer alles bewerten und managen.“

Nübel selbst äußerte sich über seine Rückkehr nach Leihende erneut zurückhaltend. „Was dann im Sommer passiert, das werden wir dann sehen“, sagte er am Samstag im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF. Er werde Gespräche mit der Münchner Vereinsführung führen, bis dahin sei es aber noch eine lange Periode. „Ich habe jetzt noch ein paar wichtige Spiele mit Monaco vor der Brust. Das ist im Moment so das, was für mich am wichtigsten ist.“