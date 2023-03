Bayern München : Salihamidzic über Pavard: Herausragender Spieler

Bayerns Benjamin Pavard (l) zeigt sich seit Wochen in herausragender Form. Foto: Sven Hoppe/dpa

München Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat sich nach dem ersten Doppelpack von Benjamin Pavard in der Frage nach einer Vertragsverlängerung bedeckt gehalten.

„Ich freue mich wirklich, dass Benji das so gut macht. In den letzten vier bis sechs Wochen ist er einer der herausragenden Spieler hier bei uns“, sagte der Sportvorstand des FC Bayern München nach dem 5:3 gegen den FC Augsburg.

„Er kommt jeden Tag mit einem Lächeln zum Training. Er freut sich, arbeitet, ist gut drauf und in guter Form“, sagte Salihamidzic. „Alles andere werden wir sehen.“ Pavard glänzte beim Sieg gegen die Schwaben mit dem ersten Doppelpack seiner Profikarriere.

„Ich glaube, das sieht Hasan selber, dass Benji eine gute Performance abruft, dass er immer gewinnen will. Jetzt hat er auch Tore geschossen“, sagte Trainer Julian Nagelsmann. „Er hat auch in der Champions League in Paris sehr gut gespielt. Und ich weiß, dass er sich extrem wohlfühlt im Trainerteam, dass er sich da gut aufgehoben fühlt.“