Portugiesischer Superstar : Saudische Medien loben Ronaldos Freundin für Outfit

Riad Mit ihrem Outfit hat Cristiano Ronaldos Freundin Georgina Rodriguez bei der Vorstellung des Fußball-Superstars bei seinem neuen Arbeitgeber in Saudi-Arabien wohl alles richtig gemacht.

Die 28-jährige Argentinierin trug bei der Empfangszeremonie in Riad eine Abaja, was ihr viel Lob der saudischen Medien einbrachte. Frauen in Saudi-Arabien ziehen dieses lange, schwarze Gewand in der Öffentlichkeit üblicherweise über ihrer Kleidung an. Rodriguez respektiere die Traditionen des Königreichs, hieß es in einem Zeitungsbericht.