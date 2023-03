Europa League : SC-Coach Streich vor Spiel bei Juventus Turin: „Wahnsinn“

Freiburgs Trainer Christian Streich freut sich auf das Spiel bei Juventus Turin. Foto: Tom Weller/dpa

Mönchengladbach Für Christian Streich ist die nächste Tour in der Europa League ein ganz besonderes Ereignis. Im Achtelfinale des Wettbewerbs tritt der SC Freiburg am nächsten Donnerstag bei Juventus Turin an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Dass die Jungs das geschafft haben, dort jetzt kicken zu dürfen. Das ist jetzt mal so“, sagte der Freiburger Coach nach der Partie bei Borussia Mönchengladbach.

„Normalerweise spielt doch Gladbach da und jetzt spielt Juve gegen den SC Freiburg. Die Jungs haben so eine gute Leistung gezeigt, dass ich jetzt mit nach Turin darf. Das ist doch Wahnsinn“, sagte Streich vor der Partie in Turin (21.00 Uhr).

© dpa-infocom, dpa:230304-99-831148/3

(dpa)