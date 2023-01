Bundesliga : Schalke 04 startet in Mission Klassenverbleib

Schalke 04 startet in Mission Klassenverbleib

Schalke-Trainer Thomas Reis bereit sein Team in Belek auf die Rückrunde vor. Foto: David Inderlied/dpa

Gelsenkirchen Der FC Schalke startet ins Trainingslager. Zwei Profis fehlen. Mit dabei ist auch ein bisheriger U23-Spieler.

Der FC Schalke 04 ist in das zehntägige Trainingslager nach Belek gestartet. Bis zum 11. Januar will Fußball-Lehrer Thomas Reis an der türkischen Riviera die Grundlagen für einen erfolgreichen Bundesliga-Abstiegskampf legen.