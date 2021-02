Schalke gegen Dortmund : Das Ende des Revierderbys?

Am Samstag steigt das Ruhr-Derby auf Schalke. Foto: ga

Bonn Das 98. Duell zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund könnte für längere Zeit das letzte sein. Die „Königsblauen“ stehen vor dem Abstieg und plagen große finanzielle Probleme.

Von Guido Hain

Es ist nicht überliefert, wie sehr Reinhard Libuda, von allen nur „Stan“ genannt, diesen Spruch genoss: „Niemand kommt an Gott vorbei, … außer Stan Libuda.“ In den 1960er Jahren, so die Legende, ließ die Kirche in Gelsenkirchen Plakate auf Litfasssäulen anbringen – mit der mahnenden Vermutung: „Niemand kommt an Gott vorbei.“ Das ermunterte einen bislang Unbekannten, den bekannten Zusatz darunterzukritzeln: „Außer Stan Libuda.“ Nicht vorbei kam der geniale Rechtsaußen jedoch am FC Schalke 04, für den er bereits in der Jugend auflief und bei dem er zum Nationalspieler aufstieg. Es war sein Verein. Bis 1965. Dann verließ er nach dem sportlichen Abstieg die „Königsblauen“.

Er schloss sich einem anderen Verein an. Nicht irgendeinem, dem Rivalen aus dem Ruhrpott: An Borussia Dortmund kam er dann auch nicht vorbei. Jahre später kehrte Libuda nach Schalke zurück. Ohnehin gibt es nicht wenige Abenteurer, die sich einen solch waghalsigen Wechsel ins jeweilige Nachbarrevier zumuteten (insgesamt 26). Auch Rüdiger Abramczik tauschte das blaue mit dem schwarz-gelben Trikot. Über seine Erfahrungen berichtet er gerade erst in der „Sport Bild“. Als der gebürtige Gelsenkirchener mit dem BVB 1983 auf Schalke 2:1 gewonnen und beide Tore geschossen hatte, „hätte mein Vater mich zu Hause fast verprügelt“. Der Haussegen hing schief. „Du bist doch Schalker, du hättest danebenschießen müssen“, forderte der Papa nach vierwöchigem Schweigen.

Es sind auch solche Anekdoten, die die Bundesliga seit Jahren prägen. Derby-Geschichten, die sich wohl bald nur als sepiafarbene Erinnerung abspielen. Das 98. Derby in der Bundesliga an diesem Samstag (18.30 Uhr, Sky) könnte vorerst das letzte sein. Woran das liegt? Eine Bestandsaufnahme.

Sportliche Situation

Vor dem insgesamt 180. Revierderby hat Schlussmann Ralf Fährmann intensiv in sein Motivations-Handbuch geschaut. Er stellte einige Videos in den Mannschafts-Chat, um seine Kollegen „heiß zu machen, damit wir ein geiles Derby spielen“. Das spektakuläre 4:4 nach einem 0:4-Rückstand 2017 dürften die Profis dabei sicherlich sehr genau verfolgen. Denn viel zu feiern gab es in den vergangenen Monaten ja nicht auf Schalke. Die Mannschaft: von Sportchef Jochen Schneider unzureichend zusammengestellt (der allerdings musste auch einige Scherben von Vorgänger Christian Heidel aufkehren); zunächst suspendierte Spieler wie Amine Harit und Nabil Bentaleb: nach Verfehlungen mal wieder begnadigt, weil geeignete Alternativen fehlen; die sportliche Führung: überfordert und teilweise zerstritten. Kaderplaner Michael Reschke musste schon Ende 2020 gehen. Zudem kam es zu einer undurchsichtigen Trennung von Finanzvorstand Peter Peters nach 27 Jahren im Amt. Zum Ende der Saison wird auch Schneider gehen. Der Club insgesamt, in dem eine Ausgliederung der Profiabteilung von Teilen angestrebt wird: zerrissen.

Sportlich konnte auch Trainer Christian Gross, bereits der vierte in dieser Saison, die Schussfahrt nicht bremsen. Die Partie gegen den BVB ist wohl die letzte Chance, die Emotionalität des Derbys auch künftig erleben zu dürfen. „Ein Sieg am Samstag“, sagt Fährmann, „wäre ein super Einstieg in eine kleine Serie.“ Ähnliches haben die Dortmunder vor, denen im Kampf um die Champions-League-Plätze die Puste auszugehen scheint. Die Mannschaft von Interimstrainer Edin Terzic (wird im Sommer von Gladbachs Marco Rose abgelöst) jedoch hat mit dem 3:2 im Champions-Legaue-Achtelfinale in Sevilla seinen super Einstieg bereits hinter sich. Die Hochbegabung im Kader ist enorm, selbst wenn es an der Qualität in der Abwehrarbeit oft mangelt. Spieler wie Jude Bellingham, Jadon Sancho und Marco Reus sind schwer auszuschalten. Und sollte „Hurrikan“ Erling Haaland wie in Sevilla wüten, dürfte es für jede Abwehr der Welt schwer werden.

Wirtschaftliche Situation

Schon jetzt ist der abgeschlagene Tabellenletzte mit rund 240 Millionen Euro verschuldet. Der vierte Bundesliga-Abstieg wäre für Schalke existenzbedrohend: weniger TV-Geld, Ticket- und Sponsoring-Einnahmen. Zwar wurden bestehende Verträge mit Sponsoren verlängert – unabhängig von der Ligazugehörigkeit. Doch die Erteilung der Zweitligalizenz ist dadurch nicht gesichert. Bei einem Absturz droht der Sommerschlussverkauf. Spieler wie Mark Uth oder Suat Serdar dürften nicht mehr zu halten sein. Die Winter-Zugänge Sead Kolasinac, der dauerverletzte Klaas-Jan Huntelaar und Shkodran Mustafi müssten gehen. Der Kader-Etat von kolportierten 70 Millionen Euro müsste drastisch reduziert werden. Länger als ein Jahr Aufenthalt in der Zweitklassigkeit führte den Verein finanziell an eine Klippe. „Sofortiger Wiederaufstieg“, den hat Marketingvorstand Alexander Jobst jedenfalls schon mal als Ziel im Falle des Abstiegs ausgegeben.

Ganz so wolkenverhangen ist der Himmel über Dortmund nicht. Mit einem Verlust von 75 Millionen Euro kalkuliert die Borussia für diese Saison. Die Folgen der Pandemie spüren sie auch beim BVB deutlich. Das erstmalige Verpassen der Champions League seit 2015 würde zwar nicht existenzbedrohend wirken. Aber „einen Schritt, vielleicht auch zwei“ ginge es zurück, sagt Clubboss Hans-Joachim Watzke. Im Notfall muss Inventar des hochbezahlten Kaders, etwa Jadon Sancho, veräußert werden. Die Zusammenstellung des neuen Kaders durch Sportchef Michael Zorc und den künftigen Trainer Marco Rose dürfte keine leichte Aufgabe werden. Mit denen des Revier-Nachbarn sind die Probleme in Dortmund aber nicht zu vergleichen.

Auch der Leiter der BVB-Lizenzspielerabteilung, Sebastian Kehl, hofft auf weitere Derbys mit Schalke. Denn: „Wenn wir auf die Brisanz, Emotionen und Rivalität bei diesem Spiel dauerhaft verzichten müssten, wäre das nicht nur für uns, sondern ganz Fußball-Deutschland schade.“