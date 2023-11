2. Liga Schalke holt zweiten Sieg in Serie - Kiel verpasst Rang zwei

Den musste auch Holstein Kiel hinnehmen. Beim 1:1 (0:0) beim Vorletzten VfL Osnabrück verpassten die Norddeutschen (20 Punkte) den Sprung auf Rang zwei. Greuther Fürth ist in der Tabelle dank eines 2:0 (1:0) beim 1. FC Kaiserslautern weiter auf dem Weg nach oben, mit 18 Zählern liegt die Mannschaft von Trainer Alexander Zorniger nach zwölf Spielen im oberen Tabellendrittel. Im Topspiel am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport 1 und Sky) will der Hamburger SV (21) mit einem Sieg gegen den 1. FC Magdeburg nicht nur die perfekte Heimbilanz wahren, sondern auch an Spitzenreiter FC St. Pauli dranbleiben.