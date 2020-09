Supercup gegen BVB : Schlappe Bayern: Terminhatz, Transferdruck, neue Titelchance

Sinsheim Der Supercup gegen Dortmund bietet den Bayern die „schöne Möglichkeit zurückzuschlagen“. Das sagt Thomas Müller nach dem 1:4 in Hoffenheim. Für die Titelhatz zahlen die Münchner erstmals einen Preis und müssen sich fragen lassen: Wie weit kommen sie mit diesem Kader?

Drei Tage vor dem deutschen Supercup-Finale gegen Borussia Dortmund am Mittwoch (20.30 Uhr/DAZN und ZDF) wirkt der Triplesieger überspielt und übermüdet. Zu der Terminhatz in der voll gequetschten und verkürzten Saison kommt nun der zeitliche Druck auf dem Transfermarkt. Nur noch eine Woche bleibt den Münchnern, ihren Kader zu verstärken.

Ob es langsam nicht eng wird mit Verstärkungen bis zum Transferschluss am 5. Oktober? „Darüber mache ich mir keine Gedanken“, meinte der 55-Jährige bei der Pressekonferenz kurz angebunden, sagte zuvor aber auch: „Wir brauchen noch ein bisschen Qualität in der Breite, um dem einen oder anderen Spieler noch eine Pause zu geben.“

Insgesamt 53 Spiele bis zum angepeilten Königsklassen-Finale am 29. Mai in Istanbul müssen die Bayern bewältigen, falls sie ihr Triple verteidigen wollen. „Wir suchen keine Ausreden. Das erwartet uns in diesem Jahr. Alle paar Tage ist ein Spiel, das wissen wir“, sagte Nationaltorhüter Neuer. „Dementsprechend können wir nicht so viel darüber reden, dass wir kaputt sind, sondern müssen es annehmen.“ Im Übrigen habe man „massig“ Siege gehabt in letzter Zeit, Niederlagen würden schließlich auch zum Sport gehören: „Ich kann einfach nur sagen, dass das menschlich ist.“