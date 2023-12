Bundesliga Schlüsselspiel im Titelkampf: BVB gegen Bayer unter Zugzwang

Mit ähnlichem Respekt geht auch Mats Hummels in die ausverkaufte Partie. Der Dortmunder Abwehrchef schätzt die Aufgabe in der BayArena sogar noch schwerer ein als die in San Siro, wo der BVB am Dienstag mit einem 3:1-Sieg in der Champions League gegen die AC Mailand neuen Mut für die Bundesliga schöpfte: „Leverkusen ist eine Mannschaft, die man aktuell über Milan ansiedeln muss. Sie spielen einen fantastischen Fußball. In Deutschland ist das die derzeit schwerste Aufgabe.“