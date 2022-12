Bundesliga : Schmadtke über sich selbst: „Ich weiß, dass ich polarisiere“

Wolfsburg Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke vom VfL Wolfsburg hat kein Problem damit, dass er in der Fußball-Branche als starrsinnig und unbelehrbar angesehen wird.

„Ich weiß, dass ich polarisiere. Mein Anliegen war nie, der freundlichste und populärste Manager der Liga zu sein. Sondern ich wollte stets den bestmöglichen Job für mein Unternehmen machen“, sagte der 58-Jährige in einem Interview der Zeitung „Die Welt“. Und er fügte in dem Zusammenhang hinzu: „Eher kontraproduktiv könnte sein, wenn sie dich für den nettesten Typ auf diesem Planeten halten - aber für unfähig.“

Der frühere Bundesliga-Torhüter von Fortuna Düsseldorf und des SC Freiburg sowie heutige Funktionär hat sich dementsprechend auch nie vor unpopulären Entscheidungen gedrückt: „Ich hatte zumindest nie Angst davor, Entscheidungen gegen den Mainstream zu treffen.“ Auch seinen Standpunkt weiß Schmadtke deutlich zu vertreten. So nennt er es „aberwitzig“, WM-Spiele wie zuletzt in Katar „in klimatisierten Stadien zu veranstalten. In Stadien, die hinterher verrotten oder wieder abgebaut werden - wie in Brasilien oder Südafrika.“