Frauenfußball : Schult weint nach Rot, aber nächster Pokalsieg für Wolfsburg

Köln Wieder ein bis zum Ende spannendes DFB-Pokalfinale der Frauen: Obwohl Torhüterin Schult in der Verlängerung vom Platz fliegt, nimmt der VfL Wolfsburg den Pott auch in diesem Jahr mit nach Hause.

In den letzten Sekunden konnte Almuth Schult kaum hinsehen und verbarg die feuchten Augen in ihren Händen.

Beim 1:0 (0:0, 0:0) nach Verlängerung gegen Eintracht Frankfurt schoss Ewa Pajor in der 118. Minute wie schon vor zwei Jahren beim 1:0 gegen Freiburg das entscheidende Tor. Damit setzte Wolfsburg seine imponierende Pokal-Erfolgsserie fort und feierte den 42. Sieg in diesem Wettbewerb nacheinander - obwohl Kapitänin Schult die Rote Karte für eine ungeschickte Attacke beim Herauslaufen sah (98.).

„Es hatte alles, was dazugehört“, sagte Bundestrainer Martina Voss-Tecklenburg nach dem Abpfiff in Köln in der ARD zum spannenden Endspiel, mit dem sich Trainer Lerch vom VfL verabschiedete. Er wechselt im Sommer zur männlichen U17 von 1899 Hoffenheim. „Gerade pure Freude, aber auch Leere“, verspürte VfL-Angreiferin Svenja Huth. „Wir haben gezeigt, dass es eine absolute Willensleistung war und sind glücklich, dass wir den Pokal wieder mit nach Wolfsburg nehmen.“

Hoffnungsträger im Kampf um das fünfte Double in Folge sind nun ausgerechnet die Frankfurterinnen, die am letzten Spieltag beim FC Bayern München antreten. Der Tabellenführer, den Wolfsburg im Pokal-Halbfinale ausgeschaltet hatte, geht mit zwei Punkten Vorsprung auf den VfL und der um 23 Treffer besseren Tordifferenz in das Saisonfinale am 6. Juni.