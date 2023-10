Nach Schüssen in Brüssel Schwedischer Fußball unter Schock: „Was für eine Welt“

In Frankreich wurden unterdessen für das Länderspiel gegen Schottland in Lille die Sicherheitskräfte verdoppelt, wie Innenminister Gérald Darmanin ankündigte. In Frankreich sind die Pariser Terroranschläge vom 13. November 2015 noch in Erinnerung, als sich unter anderem drei Selbstmordattentäter am Stade de France während eines Länderspiels zwischen Deutschland und Frankreich in die Luft sprengten.