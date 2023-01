Bundesliga : Schwegler künftig Leiter Lizenzfußball in Hoffenheim

Zuzenhausen Die Rückkehr von Ex-Profi Pirmin Schwegler zur TSG 1899 Hoffenheim ins Management ist offiziell.

Der einstige Mittelfeldspieler rückt damit in das Team von Sportchef Alexander Rosen. „Die TSG Hoffenheim ist in ihrer Organisation im Vergleich zu anderen Bundesligisten seit Jahren sehr schlank aufgestellt. Die intern wie extern zu bewältigenden Aufgaben sind in dieser Zeit erheblich und kontinuierlich gewachsen“, sagte Rosen. Man werde die Struktur nicht aufblähen, aber an einen modernen und ambitionierten Proficlub anpassen.