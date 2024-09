Champions League Selbstvertrauen getankt: Beim VfB überwiegt der Stolz

Anstelle von drei Punkten im Gepäck treten die Schwaben die Heimreise zwar ohne etwas Zählbares an. Jedoch durften sie dank ihres Auftritts Selbstvertrauen für das anstehende Duell am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) mit Borussia Dortmund sammeln. „Wir wollen wieder so auftreten. Wir haben gegen die beste Mannschaft der Welt gezeigt, dass wir zumindest auf Augenhöhe waren. Vor eigener Kulisse werden wir wieder positiv an die Sache rangehen“, versprach Torjäger Ermedin Demirovic, der in Madrid nur von der Bank kam.