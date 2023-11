Fußball Sensation in Saarbrücken: FC Bayern fliegt aus dem DFB-Pokal

Schiedsrichter Frank Willenborg hatte bei einer Platzbegehung das Spielfeld am Vormittag für bespielbar befunden. Am Sonntag war die Partie der Saarbrücker gegen Dynamo Dresden in der Halbzeit wegen Pfützen auf dem Geläuf abgebrochen worden. „Er sieht besser aus, als er ist“, hatte Bayern-Trainer Tuchel kurz vor dem Anpfiff in der ARD über den Rasen gesagt, er betonte aber auch: „Das reicht natürlich nicht, um ein Spiel abzusagen, ist doch klar.“