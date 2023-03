Champions League : SGE-Verfügung erfolgreich: Neapel muss Tickets anbieten

Frankfurt/Main Nun sollen Eintracht-Fans doch Karten für das Champions-League-Spiel in Neapel erwerben dürfen. Eine endgültige Entscheidung ist das nicht, diese soll erst kurz vor der Partie am Mittwoch fallen.

Eine endgültige Entscheidung vor dem Achtelfinal-Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) ist das aber nicht. Von Eintracht-Seite hieß es: „Es ist gleichwohl damit zu rechnen, dass die Präfektur Neapel gegen diesen Beschluss des Verwaltungsgerichts ihrerseits Berufung einlegen wird, über die am Montag oder Dienstag der kommenden Woche entschieden wird.“ Das Spielchen gehe also weiter, merkte Eintracht-Vorstandsmitglied Philipp Reschke an.