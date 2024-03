Nationalmannschaft Sky: Nagelsmann holt vier Stuttgarter in Aufgebot für Tests

Wie der Sender Sky ohne Quellenangabe berichtete, gehören Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt, Deniz Undav erstmals zum Aufgebot der DFB-Auswahl für die EM-Testländerspiele am 23. März in Lille gegen Frankreich und drei Tage später in Frankfurt gegen die Niederlande. Chris Führich (26), der im Oktober sein Länderspiel-Debüt gab, soll demnach erneut berufen werden.