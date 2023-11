EURO 2024 So geht der Ticket-Verkauf für die Fußball-EM weiter

Nach der Auslosung am Samstag (18.00 Uhr/ZDF, RTL und MagentaTV) in der Hamburger Elbphilharmonie wird für 21 der 24 Teilnehmer feststehen, an welchen Spielorten sie in der Vorrunde des Turniers (14. Juni bis 14. Juli) antreten. Die übrigen drei Mannschaften werden erst im Frühjahr 2024 in den Playoffs ermittelt.