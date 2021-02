Polizei eingeschaltet : Southamptons Jankewitz rassistisch beleidigt

Southampton Nach rassistischen Ausfällen gegen seinen Jungprofi Alexandre Jankewitz hat der englische Fußballclub FC Southampton die Polizei eingeschaltet.

„Missbrauch in welcher Form auch immer wird von Southampton niemals toleriert“, heißt es in dem Statement. Der Verein hat alle betreffenden Nachrichten, in denen Jankewitz angefeindet wird, an die Hampshire Police weitergeleitet. Die Verursacher sollten für immer aus dem Kreis der Fußball-Gemeinschaft ausgeschlossen werden.