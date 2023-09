Nations League Spanische Fußballerinnen vor erstem Spiel nach Kuss-Skandal

„Wegen all der Besprechungen haben wir schon seit einer Woche nur vier Stunden Schlaf (pro Nacht)“, sagte Weltfußballerin Alexia Putellas in Göteborg, rund 24 Stunden vor dem ersten Nations-League-Spiel der „La Roja“ in Schweden. Abwehrfrau Irene Paredes bestätigte die Aussage ihrer Kameradin: „Man sieht uns ja an, wie müde wir sind.“