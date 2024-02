Borussia Dortmund Spekulationen über Zukunft der Routiniers Hummels und Reus

Damit reagierte Terzic auf Medienberichte, wonach in dieser Causa schon in Kürze eine Entscheidung ansteht. Nach Informationen der „Ruhr Nachrichten“ hatte Hermann Hummels, der Berater seines Sohnes Mats ist, am Mittwoch mit Sportdirektor Sebastian Kehl Gespräche über die Zukunft des 35 Jahre alten Innenverteidigers geführt. Dem Vernehmen nach würde der BVB den zum Saisonende auslaufenden Vertrag gern verlängern. Dagegen sollen die Zeichen beim 34-jährigen Reus eher auf Trennung stehen.