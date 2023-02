20. Spieltag : Spiel der Bayern-Jäger geht an Union Berlin

Leipzig Das Spiel zwischen Leipzig und Union Berlin wird vor allem durch Kampf bestimmt. Ein Elfmeter verhilft den Gästen nach Rückstand noch zum Sieg.

Benjamin Henrichs (24. Minute) brachte die Gastgeber in Führung, Janik Haberer (61.) glich nach einer Ecke aus. Vor 47.069 Fans im ausverkauften Leipziger Stadion sorgte Robin Knoche (72.) per Handelfmeter für die Entscheidung. Damit liegt Union weiterhin nur einen Punkt hinter den Münchnern, für Leipzig endete eine Serie von 18 Spielen ohne Niederlage.

Leipzig mit Kniff - Eberl wird erneut beleidigt

Für Ärger sorgten die Anhänger im Berliner Block zur Mitte der zweiten Halbzeit. Auf drei Bannern attackierten sie den Leipziger Sportchef Max Eberl wegen dessen Burn-out-Erkrankung. Der 49-Jährige war bereits beim Spiel in Köln in der vergangenen Woche mit Plakaten ähnlich beleidigt worden.

RB hatte für das Spiel eigens vom Fan-Hit „Leipzig on fire“ inspirierte Sondertrikots anfertigen lassen. Das Stadion wurde rot angestrahlt. Doch bei der Darbietung auf dem Rasen loderte zunächst nichts. Beide Mannschaften spielten in ähnlichen Systemen mit Dreierkette und neutralisierten sich entsprechend. Größtes Gesprächsthema war da noch der Kniff von RB-Coach Marco Rose, der Linksverteidiger Marcel Halstenberg auf die rechte Außenbahn stellte und Henrichs nach links.

Was auch immer der Plan war - er ging auf. Henrichs zog in die Mitte, Unions Winter-Neuzugang Josip Juranovic griff nicht ein. Also zog der seit Wochen in Top-Form spielende Henrichs aus gut 18 Metern einfach mal ab - die Führung.