Champions League Spiele von Bayern, Dortmund und Leipzig terminiert

Dortmund spielt am Dienstag, 20. Februar beim niederländischen Tabellenführer PSV Eindhoven. Das Rückspiel in Dortmund gegen das Team des ehemaligen BVB-Trainers Peter Bosz wird am Mittwoch, 13. März angepfiffen. Als Gruppenzweiter treten die Leipziger am Dienstag, 13. Februar zunächst daheim an. Das Rückspiel steigt dann am Mittwoch, 6. März in Madrid. „Ich freue mich sehr auf die Achtelfinals“, meint Schweinsteiger.