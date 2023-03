Nationalmannschaft : „Sportschau“: 1000. Länderspiel gegen Ukraine in Bremen

Frankfurt/Main Die Jubiläumspartie der Nationalmannschaft könnte zu einem Fußball-Fest mit großer Symbolkraft werden. Die Ukraine soll im Juni in Bremen im 1000. Länderspiel der Kontrahent sein.

Laut „Sportschau“ sind im Juni weitere Partien in Polen und in Gelsenkirchen gegen Uruguay geplant. Der DFB hatte bislang weder Gegner noch Spielorte öffentlich kommentiert. Zum Auftakt des Länderspieljahres, in dem Bundestrainer Hansi Flick wegen der Heim-EM im Sommer 2024 nur Testpartien bestreiten kann, trifft der viermalige Weltmeister am 25. März in Mainz auf Peru und am 28. März in Köln auf Belgien. Seinen Kader für diese Partien wird Flick am Freitagnachmittag kommender Woche verkünden. Der Bundestrainer hat bereits angekündigt, personelle Änderungen vorzunehmen.