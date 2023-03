2. Liga : St. Paulis Serie hält: Glücklicher Sieg gegen Fürth

Hamburg Der FC St. Pauli hat seine Siegesserie in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt und mit dem siebten Erfolg nacheinander einen fast 50 Jahre alten Vereinsrekord eingestellt.

Ragnar Arche (6.) brachte die Gäste früh in Führung. Manolis Saliakas (13.) gelang der Ausgleich. Den Siegtreffer erzielte Oladapo Afolayan (55.), als die Franken in Unterzahl waren. Für die Fürther war es die vierte Auswärtsniederlage nacheinander in diesem Jahr. Vor dem Anpfiff wurde den Opfern der tödlichen Schüsse am Donnerstagabend in einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg gedacht.